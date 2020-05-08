Посол США при ОБСЕ призвал Россию прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны

Отмечается, что Гилмор заявил об этом накануне дня празднования победы над нацистами в Европе в ходе виртуального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов... и мы уважаем эти жертвы целиком и полностью - мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду", - отметил посол.

Дипломат напомнил участникам заседания, что в 1945 году многие европейские страны получили не свободу, а попали под "почти 50-летний гнет Советского Союза". Таким образом, путь к истинному освобождению оказался длинным, а в некоторых случаях страны бывшего социалистического лагеря "до сих пор идут по этому пути".

"Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами против фальсификации истории, допустимой Россией", - заявил Гилмор.

Как сообщалось ранее в УНН, США пообещали Украине, что Россия будет нести потери за свою агрессию.