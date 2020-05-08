Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших во Второй мировой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Глава государства посетил пгт Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией. В Меловом Президент посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский возложил цветы к "Вечному огню", а также установил лампадки возле скульптурной композиции, которая является частью мемориального комплекса в центре поселка. Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.
Напомним, американский дипломат Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны.