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Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших во Второй мировой войне

Киев • УНН

 • 24549 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших во Второй мировой войне

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Глава государства посетил пгт Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией. В Меловом Президент посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям". Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский возложил цветы к "Вечному огню", а также установил лампадки возле скульптурной композиции, которая является частью мемориального комплекса в центре поселка. Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

Напомним, американский дипломат Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны.

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