Дорога "Сєвєродонецьк – Станиця Луганська" є однією з пріоритетних для держави - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський оглянув автомобільну дорогу "Сєвєродонецьк – Станиця Луганська" та назвав її пріоритетною. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
Так, повідомляється що під час поїздки Голова держави ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній із ділянок автошляху – Т-13-06 "Сєвєродонецьк – Новоайдар" протяжністю 37 км. Відновлення відбувається у межах реалізації програми "Велике будівництво".
Президенту доповіли, що станом на сьогодні підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та нижній шар покриття з асфальтобетону. Будівельні роботи виконані на 28%.
Зеленський зазначив, що "дорога "Сєвєродонецьк – Станиця Луганська" є однією з пріоритетних для держави", пишуть у пресслужбі.
"Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні: на нашій частині та тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту у Станиці Луганській і до Сєвєродонецька в цьому році побудується прекрасна, якісна дорога", – наголосив Президент.
Загальна протяжність маршруту від Сєвєродонецька до Станиці Луганської, який складається із чотирьох ділянок, – 128 км. З них 125,5 км є дорогами державного значення. Повне оновлення маршруту планується до кінця 2020 року.
Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні Зеленський ушанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні у селищі Мілове на Луганщині, яке розділене кордоном між Україною та Росією.