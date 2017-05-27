Дорога заряжающая электрокары появилась во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Во Франции стартовали испытания новой беспроводной технологии зарядки электромобилей с использованием встроенного в дорожное полотно оборудования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Renault.
Такое дорожное полотно способно передавать электромобилю до 20 киловатт энергии при движении последнего. Система беспроводной зарядки разработана американской компанией Qualcomm.
Полигон, на котором проходят испытания, построили неподалеку от столицы Франции Париж в рамках европейского проекта FABRIC. Испытательный трек, длина которого составляет сто метров, разделен на четыре отрезка. Автомобиль способен принимать энергию во время движения в любом направлении
Напомним, в 2018-м году правительство Израиля и местный стартап ElectRoad начнут испытания дороги , оснащенной системой беспроводной зарядки для электрического транспорта.