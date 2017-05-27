Дорога що заряджає електрокари з'явилася у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Франції стартували випробування нової бездротової технології зарядки електромобілів з використанням вмонтованого в дорожнє полотно обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Renault.
Таке дорожнє полотно здатне передавати електромобілю до 20 кіловат енергії при русі останнього. Система для бездротової зарядки розроблена американською компанією Qualcomm.
Полігон, на якому проходять випробування, побудували неподалік від столиці Франції міста Париж в рамках європейського проекту FABRIC. Випробувальний трек, довжина якого становить сто метрів, розділений на чотири відрізка. Автомобіль здатний приймати енергію під час руху в будь-якому напрямку
Нагадаємо, у 2018-му році уряд Ізраїлю і місцевий стартап ElectRoad почнуть випробування дороги, оснащеної системою бездротової зарядки для електричного транспорту.