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"Помощь настоящих братьев": Залужный показал танки от Польши и Чехии

"Помощь настоящих братьев": Залужный показал танки от Польши и Чехии

Киев • УНН

 • 318831 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал танки, которые Украине передали Польша и Чехия, сообщает УНН.

Цитата

"Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценная. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы воюем за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли. Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку нашей армии и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!" – написал Залужный.

Напомним

Генштаб ВСУ показал, как системы HIMARS работают по российским оккупантам в Запорожском направлении.

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