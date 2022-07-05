"Помощь настоящих братьев": Залужный показал танки от Польши и Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал танки, которые Украине передали Польша и Чехия, сообщает УНН.
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"Помощь братских Польши и Чехии для нас бесценная. Благодаря вашим танкам мы боремся с нашим общим многовековым врагом. Мы воюем за Украину, за Чехию, за Польшу. За каждый метр нашей славянской земли. Мы благодарны народам Польши и Чехии за помощь и поддержку нашей армии и людей, которые нашли убежище в ваших странах от российских бомб и ракет. Вместе мы выстоим. Ваши танки – это помощь от настоящих братьев!" – написал Залужный.
Напомним
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