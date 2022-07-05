"Допомога справжніх братів": Залужний показав танки від Польщі та Чехії

Цитата

"Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі. Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет. Разом ми вистоїмо. Ваші танки – це допомога від справжніх братів!" – написав Залужний.

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Генштаб ЗСУ показав, як системи HIMARS працюють по російських окупантах на Запорізькому напрямку.