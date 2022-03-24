Помогают создавать оккупационные органы в Новой Каховке: против двух коллаборантов открыли дело

Детали

Прокурорами Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, двое жителей города Новая Каховка Херсонской области публично сотрудничают с российскими военными, помогая им создавать оккупационные органы управления в городе. Также они участвуют в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, завезенного из РФ.

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