Помогают создавать оккупационные органы в Новой Каховке: против двух коллаборантов открыли дело
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Из-за сотрудничества с оккупантами в Новой Каховке начато досудебное расследование по факту коллаборации. Об этом говорится в сообщении офиса Генпрокурора, передает УНН.
Детали
Прокурорами Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
По данным следствия, двое жителей города Новая Каховка Херсонской области публично сотрудничают с российскими военными, помогая им создавать оккупационные органы управления в городе. Также они участвуют в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, завезенного из РФ.
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