Допомагають утворювати окупаційні органи у Новій Каховці: проти двох колаборантів відкрили справу

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Прокурорами Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців міста Нова Каховка Херсонської області публічно співпрацюють з російськими військовими, допомагаючи їм утворювати окупаційні органи управління в місті. Також вони беруть участь в організації роздачі серед місцевих громадян продовольства, завезеного з РФ.

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