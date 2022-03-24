Допомагають утворювати окупаційні органи у Новій Каховці: проти двох колаборантів відкрили справу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Через співпрацю з окупантами у Новій Каховці розпочато досудове розслідування за фактом колаборації. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, передає УНН.
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Прокурорами Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, двоє мешканців міста Нова Каховка Херсонської області публічно співпрацюють з російськими військовими, допомагаючи їм утворювати окупаційні органи управління в місті. Також вони беруть участь в організації роздачі серед місцевих громадян продовольства, завезеного з РФ.
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