Помогает искать военных преступников: Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц

ukru
19:57 • 5596 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 8868 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 69512 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127112 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131853 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109634 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103759 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90337 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110997 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136148 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 30436 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 38054 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 80628 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 34801 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 74321 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228077 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258605 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196868 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202237 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237564 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 5670 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 80628 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116571 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119036 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126548 просмотра
Актуальное
Помогает искать военных преступников: Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц

Помогает искать военных преступников: Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц

Киев • УНН

 • 1151630 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украина продолжит использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которой начала пользоваться в начале полномасштабной войны, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в субботу, 3 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц Clearview AI. Договорился об этом с CEO компании Хоаном Тон-Тхатом. Обсудили, как еще можем использовать искусственный интеллект для государства и бизнеса", - сообщил Федоров.

Детали

Чиновник отметил, что искусственный интеллект уже сейчас дает нам преимущество на поле боя: "благодаря AI на карте появляются объекты и цели во время разведывательного полета дрона, также дроны программируются для автономного пилотирования".

"О Clearview AI: с начала полномасштабного вторжения инструментом пользуется более 900 человек из 7 государственных органов. Было осуществлено более 125 тысяч поисковых запросов для идентификации российских военных преступников. А еще программа помогает усиливать безопасность блок-постов и пропускных пунктов", - рассказал Федоров.

Глава Минцифры выразил уверенность, что это еще не все возможности искусственного интеллекта: "наша команда изучает опыт его применения в судах, в системе здравоохранения, на таможне".

Дополнение 

В марте стало известно, что Минобороны Украины начало использовать систему распознавания лиц. Американский стартап Clearview AI предложил помощь в раскрытии российских нападавших, борьбе с дезинформацией и идентификации погибших.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы