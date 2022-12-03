Помогает искать военных преступников: Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украина продолжит использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которой начала пользоваться в начале полномасштабной войны, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в субботу, 3 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц Clearview AI. Договорился об этом с CEO компании Хоаном Тон-Тхатом. Обсудили, как еще можем использовать искусственный интеллект для государства и бизнеса", - сообщил Федоров.
Детали
Чиновник отметил, что искусственный интеллект уже сейчас дает нам преимущество на поле боя: "благодаря AI на карте появляются объекты и цели во время разведывательного полета дрона, также дроны программируются для автономного пилотирования".
"О Clearview AI: с начала полномасштабного вторжения инструментом пользуется более 900 человек из 7 государственных органов. Было осуществлено более 125 тысяч поисковых запросов для идентификации российских военных преступников. А еще программа помогает усиливать безопасность блок-постов и пропускных пунктов", - рассказал Федоров.
Глава Минцифры выразил уверенность, что это еще не все возможности искусственного интеллекта: "наша команда изучает опыт его применения в судах, в системе здравоохранения, на таможне".
Дополнение
В марте стало известно, что Минобороны Украины начало использовать систему распознавания лиц. Американский стартап Clearview AI предложил помощь в раскрытии российских нападавших, борьбе с дезинформацией и идентификации погибших.