Помогает искать военных преступников: Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц

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"Украина продолжит пользоваться системой распознавания лиц Clearview AI. Договорился об этом с CEO компании Хоаном Тон-Тхатом. Обсудили, как еще можем использовать искусственный интеллект для государства и бизнеса", - сообщил Федоров.

Детали

Чиновник отметил, что искусственный интеллект уже сейчас дает нам преимущество на поле боя: "благодаря AI на карте появляются объекты и цели во время разведывательного полета дрона, также дроны программируются для автономного пилотирования".

"О Clearview AI: с начала полномасштабного вторжения инструментом пользуется более 900 человек из 7 государственных органов. Было осуществлено более 125 тысяч поисковых запросов для идентификации российских военных преступников. А еще программа помогает усиливать безопасность блок-постов и пропускных пунктов", - рассказал Федоров.

Глава Минцифры выразил уверенность, что это еще не все возможности искусственного интеллекта: "наша команда изучает опыт его применения в судах, в системе здравоохранения, на таможне".

Дополнение

В марте стало известно, что Минобороны Украины начало использовать систему распознавания лиц. Американский стартап Clearview AI предложил помощь в раскрытии российских нападавших, борьбе с дезинформацией и идентификации погибших.