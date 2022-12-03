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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Допомагає шукати військових злочинців: Україна продовжить користуватися системою розпізнаванням облич

Допомагає шукати військових злочинців: Україна продовжить користуватися системою розпізнаванням облич

Київ • УНН

 • 1151635 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Україна продовжить використовувати систему розпізнавання облич Clearview AI, якою почала користуватися на початку повномасштабної війни, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у суботу, 3 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Україна продовжить користуватися системою розпізнавання облич Clearview AI. Домовився про це з CEO компанії Хоаном Тон-Тхатом. Обговорили, як ще можемо використовувати штучний інтелект для держави та бізнесу", - повідомив Федоров.

Деталі

Урядовець зауважив, що штучний інтелект уже зараз дає нам перевагу на полі бою: "завдяки AI на мапі з'являються обʼєкти та цілі під час розвідувального польоту дрону, також дрони програмуються для автономного пілотування".

"Щодо Clearview AI: від початку повномасштабного вторгнення інструментом користується понад 900 людей з 7 державних органів. Було здійснено понад 125 тисяч пошукових запитів для ідентифікації російських військових злочинців. А ще програма допомагає посилювати безпеку блок-постів та пропускних пунктів", - розповів Федоров.

Голова Мінцифри висловив впевненість, що це ще не всі можливості штучного інтелекту: "наша команда вивчає досвід його застосування в судах, в системі охорони здоровʼя, на митниці".

Доповнення 

У березні стало відомо, що Міноборони України почало використовувати систему розпізнавання облич. Американський стартап Clearview AI запропонував допомогу в розкритті російських нападників, боротьбі з дезінформацією та ідентифікації загиблих.

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