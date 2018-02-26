Допинг-проба российского керлингиста показала рекордное содержание мельдония
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил подробности в деле российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого нашли следы мельдония, передает УНН со ссылкой на CAS.
В мотивировочной части допингового дела А.Крушельницького определено, что в тесте спортсмена от 12 февраля было обнаружено 8069 нг/мл запрещенного вещества. На следующий день керлингист сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации до 5721 нг/мл.
Такое количество мельдония, который запрещен с 2016 года, стало рекордной в первом показателе российского спортсмена. В частности, у российской теннисистки Марии Шараповой, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за мельдоний, концентрация составляла всего 890 нг/мл.
Напомним, А.Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стали бронзовыми призерами в дабл-миксте на Олимпиаде-2018, однако впоследствии они были лишены медали.