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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60109 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72623 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75492 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106362 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100113 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104398 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Допинг-проба российского керлингиста показала рекордное содержание мельдония

Допинг-проба российского керлингиста показала рекордное содержание мельдония

Киев  •  УНН

 • 24770 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил подробности в деле российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого нашли следы мельдония, передает УНН со ссылкой на CAS.

В мотивировочной части допингового дела А.Крушельницького определено, что в тесте спортсмена от 12 февраля было обнаружено 8069 нг/мл запрещенного вещества. На следующий день керлингист сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации до 5721 нг/мл.

Такое количество мельдония, который запрещен с 2016 года, стало рекордной в первом показателе российского спортсмена. В частности, у российской теннисистки Марии Шараповой, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за мельдоний, концентрация составляла всего 890 нг/мл.

Напомним, А.Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стали бронзовыми призерами в дабл-миксте на Олимпиаде-2018, однако впоследствии они были лишены медали.

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