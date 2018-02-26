Допінг-проба російського керлінгіста показала рекордний вміст мельдонію

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 168294 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 170437 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 300326 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 211051 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 312630 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208911 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235867 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253795 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246344 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136190 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 54155 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 46561 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132468 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 36710 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 41256 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132461 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 168279 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 300305 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 312611 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99310 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86518 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123303 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140579 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145952 перегляди
Актуальне
Допінг-проба російського керлінгіста показала рекордний вміст мельдонію

Допінг-проба російського керлінгіста показала рекордний вміст мельдонію

Київ • УНН

 • 24770 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив подробиці у справі російського керлінгіста Олександра Крушельницького, у допінг-пробі якого знайшли сліди мельдонію, передає УНН з посиланням на CAS.

У мотивувальній частині допінгової справи О.Крушельницького визначено, що в тесті спортсмена від 12 лютого було виявлено 8069 нг/мл забороненої речовини. На наступний день керлінгіст здав ще один аналіз, який показав зниження концентрації до 5721 нг/мл.

Така кількість мельдонію, який заборонений з 2016 року, стала рекордною у першому показнику російського спортсмена. Зокрема, у російської тенісистки Марії Шарапової, яка відбула 15-місячну дискваліфікацію за мельдоній, концентрація становила всього 890 нг/мл.

Нагадаємо, О.Крушельницький у парі з Анастасією Бризгаловою стали бронзовими призерами в дабл-міксті на Олімпіаді-2018, проте згодом вони були позбавлені медалі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,045.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,008.06