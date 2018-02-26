Допінг-проба російського керлінгіста показала рекордний вміст мельдонію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив подробиці у справі російського керлінгіста Олександра Крушельницького, у допінг-пробі якого знайшли сліди мельдонію, передає УНН з посиланням на CAS.
У мотивувальній частині допінгової справи О.Крушельницького визначено, що в тесті спортсмена від 12 лютого було виявлено 8069 нг/мл забороненої речовини. На наступний день керлінгіст здав ще один аналіз, який показав зниження концентрації до 5721 нг/мл.
Така кількість мельдонію, який заборонений з 2016 року, стала рекордною у першому показнику російського спортсмена. Зокрема, у російської тенісистки Марії Шарапової, яка відбула 15-місячну дискваліфікацію за мельдоній, концентрація становила всього 890 нг/мл.
Нагадаємо, О.Крушельницький у парі з Анастасією Бризгаловою стали бронзовими призерами в дабл-міксті на Олімпіаді-2018, проте згодом вони були позбавлені медалі.