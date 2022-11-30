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Дочь едва не потеряла глаз: пострадавшая при обстреле Вышгорода рассказала о состоянии детей и мужа

Дочь едва не потеряла глаз: пострадавшая при обстреле Вышгорода рассказала о состоянии детей и мужа

Киев • УНН

 • 1119603 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Наталья, пострадавшая во время последнего ракетного обстрела Вышгорода в Киевской области, рассказала журналисту УНН о том, как ее семья пережила атаку россиян и в каком состоянии находятся ее дети и муж.

Женщина отметила, что их квартира находится на втором этаже. Дом смежный с подъездом, в который попала российская ракета.

Цитата

«Мы были все дома, муж, я и двое детей. У нас планировка в квартире такая, что нет двух стен, о которых все говорят, и подвала тоже нет. Еще было такое мнение, что от нашего дома до любого важного объекта 15-50 метров, то есть достаточно далеко. Потому мы были дома. Я приехала с работы быстро, когда началась воздушная тревога. Это все произошло прямо в одну секунду. Сначала влетел балкон в сторону первого подъезда, и к нам в квартиру влетел балконный блок деревянный», - рассказала Наталья.

По ее словам, балконный блок "проехался" мужу по ногам. В настоящее время он временно лежачий и находится в больнице в Вышгороде.

«Меня волной сбросило с дивана. Дети сидели в углу подальше от окна, и эта балконная рама чудом приземлилась косо над детьми. Они были в таком треугольнике. Потом муж на тех ногах, я не знаю как, расчистил нам выход в коридор, потому что он был завален», – сказала Наталья.

Женщина рассказала также о состоянии детей и мужа после обстрела.

«У него (мужа – ред.) кости целые, сухожилия целые, но швов очень много. С самого верха ноги до самого низа стопы, все ноги в швах. То есть он станет на ноги, но это произойдет не скоро. Сегодня (29 ноября – ред.) он поднимался с кровати на костылях, сделал два шага и все, потому что боль невыносимая», - рассказала Наталья.

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Комментируя свое состояние, Наталья отметила, что рада возможности быть рядом с детьми в Охматдете.

«Меня волной сбросило с дивана, я была под диваном. У меня повреждена нога у колена, никак не заживает, там такое будто ушиб. У меня была очень сильная контузия. Мне выписали лечение, и сейчас уже легче, я могу спать, потому что два дня я вообще не спала», – сказала Наталья.

Наталья отметила, что сначала их привезли в Вышгородскую больницу, но там было очень много людей в тяжелом состоянии, все хирурги были заняты. «Нам сделали перевязки, приехал крестный моего младшего ребенка (8-летнего Саши – ред.) и сказал, что мы теряем время… И мы поехали прямо в Охматдет. Слава Богу, что мы сюда (в Охматдет – ред.) попали, потому что (12-летней – ред.) Тане делали очень сложную операцию у глаза, и нам спасли глаз. Мальчику зашивали лоб и ухо. Сначала никто не заметил, что у мальчика порвано ухо, никто не видел. Уже когда врач делал операцию, сказал мне, что у него было порванное ушко», – рассказала Наталья.

Врачи пока не могут сказать, когда детей выпишут.

Также женщина отметила, что ей предоставят квартиру с работы для временного проживания, когда они будут выписываться.

Дополнение

23 ноября российские оккупанты попали в многоэтажки в Вышгороде и в частный сектор в Чабанах. В результате удара в Вышгороде Киевской области погибли 7 человек, а ранены — 35. 

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