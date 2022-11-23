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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 61828 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 77005 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 113661 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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31 березня, 15:02 • 142885 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 190042 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 204261 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 404205 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 61828 перегляди

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Обстріл Київщини: понад 20 людей постраждало та одна загинула

Обстріл Київщини: понад 20 людей постраждало та одна загинула

Київ • УНН

 • 425456 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські окупанти влучили у багатоповерхівки у Вишгороді та у приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, є один загиблий. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Цитата 

"Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", - написав Кулеба.

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У Київській області є постраждалі серед цивільного населення через ворожий ракетний обстріл. Вся область без світла.

Українські Національні Новини

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