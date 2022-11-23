Обстріл Київщини: понад 20 людей постраждало та одна загинула

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"Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", - написав Кулеба.

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У Київській області є постраждалі серед цивільного населення через ворожий ракетний обстріл. Вся область без світла.