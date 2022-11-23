Обстрел Киевской области: более 20 человек пострадали и один погиб

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"Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также есть попадание в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший", - написал Кулеба.

Ранее

В Киевской области есть пострадавшие среди гражданского населения из-за вражеских ракетных обстрелов. Вся область без света.