Обстрел Киевской области: более 20 человек пострадали и один погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российские оккупанты попали в многоэтажки в Вышгороде и в частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших есть один погибший. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
Цитата
"Несколько прилетов в объекты критической инфраструктуры. Также есть попадание в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший", - написал Кулеба.
Ранее
В Киевской области есть пострадавшие среди гражданского населения из-за вражеских ракетных обстрелов. Вся область без света.