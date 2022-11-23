В Киевской области есть пострадавшие среди гражданских из-за вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киевской области есть пострадавшие среди гражданского населения из-за вражеских ракетных обстрелов. Вся область без света. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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«Есть пострадавшие среди гражданского населения. Все необходимые службы и медики уже работают. Вся область без света», – написал Кулеба.
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Российские оккупанты попали в многоэтажку в Киевской области. Начался пожар.