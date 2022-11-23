На Київщині є постраждалі серед цивільних через ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Київській області є постраждалі серед цивільного населення через ворожий ракетний обстріл. Вся область без світла. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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«Маємо постраждалих серед цивільного населення.Усі необхідні служби та медики вже працюють. Вся область без світла», - написав Кулеба.
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Російські окупанти влучили у багатоповерхівку в Київській області. Почалась пожежа.