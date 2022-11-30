Донька ледь не втратила око: постраждала під час обстрілу Вишгорода розповіла про стан дітей та чоловіка

Жінка зазначила, що їхня квартира розташована на другому поверсі. Помешкання суміжне з під'їздом у який потрапила російська ракета.

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«Ми були всі вдома, чоловік, я та двоє дітей. У нас планування у квартирі таке, що немає двох стін, про які всі говорять, і підвалу також немає. Ще була така думка, що від нашого будинку до будь-якого важливого об'єкту 15-50 метрів, тобто досить далеко. Тому ми були вдома. Я приїхала з роботи швиденько, коли почалася повітряна тривога. Це все сталося просто в одну секунду. Спочатку улетів балкон в сторону першого під'їзду, і до нас у квартиру влетів балконний блок дерев'яний», - розповіла Наталія.

За її словами, балконний блок "проїхався" чоловіку по ногах. Наразі він тимчасово лежачий й перебуває в лікарні у Вишгороді.

«Мене хвилею скинуло з дивану. Діти сиділи в кутку подалі від вікна, і ця балконна рама дивом приземлилася косо над дітьми. Вони були в такому трикутнику. Потім чоловік на тих ногах, я не знаю як, розчистив нам вихід в коридор, бо він був завалений», - сказала Наталія.

Жінка розповіла також про стан дітей та чоловіка після обстрілу.

«У нього (чоловіка – ред.) кістки цілі, сухожилля цілі, але швів дуже багато. Від самого верху ноги до самого низу стопи, всі ноги у швах. Тобто він стане на ноги, але це станеться нескоро. Сьогодні (29 листопада – ред.) він підіймався із ліжка на милицях, зробив два кроки й все, бо біль нестерпний», - розповіла Наталія.

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Коментуючи свій стан, Наталія зазначила, що рада можливості бути біля дітей в Охматдиті.

«Мене хвилею скинуло з дивану, я була під диваном. У мене пошкоджена нога біля коліна, ніяк не загоюється, там таке ніби забиття. У мене була дуже сильна контузія. Мені виписали лікування, і зараз вже легше, я можу спати, тому що два дні я взагалі не спала», - сказала Наталія.

Наталія зазначила, що спочатку їх привезли у Вишгородську лікарню, але там було дуже багато людей у тяжкому стані, усі хірурги були зайняті. «Нам зробили перев'язки, приїхав хрещений моєї меншої дитини (8-річного Сашка – ред.) і сказав, що ми втрачаємо час… І ми поїхали прямо в Охматдит. Слава Богу, що ми сюди (в Охматдит – ред.) потрапили, тому що (12-річній – ред.) Тані робили дуже складну операцію коло ока, і нам врятували око. Малому зашивали лоба та вухо. Спочатку ніхто не помітив, що в малого порване вухо, ніхто не бачив. Уже коли лікар робив операцію, сказав мені, що в нього було порване вушко», - розповіла Наталія.

Лікарі поки не можуть сказати, коли дітей випишуть.

Також жінка зазначила, що їй нададуть квартиру з її роботи для тимчасового проживання, коли вони будуть виписуватися.

Доповнення

23 листопада російські окупанти влучили у багатоповерхівки у Вишгороді та у приватний сектор у Чабанах. У результаті удару у Вишгороді Київської області загинуло 7 людей, а поранено — 35.