Кількість жертв від удару російської ракети у Вишгороді зросла до 7

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“Померла ще одна жінка, тому ми маємо 7 загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 потерпілих, з них 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років” — розповів начальник поліції Київщини.

У Вишгороді на Київщині російські окупанти влучили в дах п’ятиповерхівки. Відразу повідомили про декількох загиблих та поранених.

“В радіусі 3 км не було жодного об’єкту, навіть енергетичного, який би становив для них (росіян — ред.) інтерес. За результатами проведення експертиз слідчі зможуть дати відповідь — свідомо було руйнування житлового будинку або така ракета прилетіла тільки тому, що вона не є такою точною, як вони кажуть”, — додав Нєбитов.

Додамо

23 листопада під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.