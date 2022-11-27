Число жертв от удара российской ракеты в Вышгороде возросло до 7

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за ракетного удара в Вышгороде Киевской области погибли 7 человек, а ранены — 35. Об этом в эфире национального телерадиомарафона “Единые новости” сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Цитата

“Умерла еще одна женщина, поэтому мы имеем 7 погибших от этого страшного преступления. У нас есть отдельно 35 потерпевших, из них 6 детей. Самой маленькой девочке 5 лет” — рассказал начальник полиции Киевской области.

В Вышгороде русские оккупанты попали в крышу пятиэтажки. Сразу сообщили о нескольких погибших и раненых.

“В радиусе 3 км не было ни одного объекта, даже энергетического, представляющего для них (россиян — ред.) интерес. По результатам проведения экспертиз следователи смогут дать ответ — сознательно было разрушение жилого дома или такая ракета прилетела только потому, что она не является столь точной, как они говорят”, — добавил Небытов.

Добавим

23 ноября во время массированной ракетной атаки рф украинскими военными было сбито 51 из 70 вражеских крылатых ракет и 5 дронов-камикадзе.

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