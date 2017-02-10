Донецкие правоохранители задержали экс-боевика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Курахово Донецкой области полицейские задержали бывшего боевика из бандформирования "Дизель". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Установлено, что в январе 2015 года 41-летний житель Курахово решил ехать на оккупированную территорию и зарабатывать там деньги. В Донецке, на улице Кирова, мужчина увидел здание, похожее на военную часть, где ему предложили бесплатное проживание, должность водителя и заработную плату в 15 тысяч рублей в месяц.
Боевике выдали форму, автоматическое оружие и удостоверения, и в этот же день новобранец заступил на службу. На базе первого механизированного батальона "Дизель" мужчина перевозил боеприпасы, заступал в караулы и проходил обучение на полигоне близ города Тореза.
Проведя пять месяцев на территории так называемой ДНР, водитель террористов получил лишь около половины обещанной суммы. А в мая 2015 года года во время разгрузки боеприпасов мужчина получил травму, был вынужден покинуть службу и вернулся в Курахово, где его ждала жена.
В результате следственно-оперативных мероприятий бывший боевик был обнаружен и задержан Марьинскими полицейскими совместно с СБУ по месту жительства.
Предварительная квалификация данного факта - ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирования и участие в них) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, боевика "ЛНР" будут судить заочно в Тернопольской области.