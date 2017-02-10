Донецькі правоохоронці затримали екс-бойовика "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Кураховому на Донеччині поліцейські затримали колишнього бойовика з бандформування "Дизель". Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Встановлено, що в січні 2015 року 41-річний житель Курахове вирішив їхати на окуповану територію та заробляти там гроші. В Донецьку, по вулиці Кірова, чоловік побачив будівлю, схожу на військову частину, де йому запропонували безкоштовне проживання, посаду водія та заробітну плату в 15 тисяч рублів за місяць.
Бойовику видали форму, автоматичну зброю та посвідчення, і цього ж дня новобранець заступив на службу. На базі першого механізованого батальйону “Дизель” чоловік перевозив боєприпаси, заступав в караули та проходив навчання на полігоні поблизу міста Тореза.
Провівши п’ять місяців на території так званої ДНР, водій терористів отримав лише близько половини обіцяної суми. А в травні 2015 року під час розвантаження боєприпасів чоловік отримав травму, був змушений покинути службу та повернувся до Курахового, де на нього чекала дружина.
В результаті слідчо-оперативних заходів колишній бойовик був виявлений та затриманий мар’їнськими поліцейськими спільно з СБУ за місцем мешкання.
Попередня кваліфікація даного факту — ч. 2 ст. 260 (створення незаконних збройних формування та участь в них) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проводяться слідчі дії.
Як повідомляв УНН, бойовика “ЛНР” судитимуть заочно на Тернопільщині.