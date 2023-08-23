Донецкая область: россияне убили трех человек, ранили еще четырех

Цитата

"За 22 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Торском. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1666 человек, еще 4030 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские войска вечером, 22 августа, обстреляли населенные пункты Лиманской громады из артиллерии. В результате этого три человека погибло и еще двое получили ранения.