Донецкая область: россияне убили трех человек, ранили еще четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские оккупанты за 19 августа ранили трех жителей Донецкой области, ранили еще четырех. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"За 22 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области - в Торском. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1666 человек, еще 4030 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские войска вечером, 22 августа, обстреляли населенные пункты Лиманской громады из артиллерии. В результате этого три человека погибло и еще двое получили ранения.