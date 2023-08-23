Донецька область: росіяни вбили трьох осіб, поранили ще чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські окупанти за 19 серпня поранили трьох жителів Донецької області, поранили ще чотирьох. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 22 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини - у Торському. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1666 осіб, ще 4030 цивільних поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські війська ввечері, 22 серпня, обстріляли населені пункти Лиманської громади з артилерії. Внаслідок цього троє людей загинуло і ще двоє отримали поранення.