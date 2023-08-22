Надвечір окупанти обстріляли Донеччину: вбито трьох цивільних та двох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські війська ввечері обстріляли населені пункти Лиманської громади з артилерії. Внаслідок цього троє людей загинуло і ще двоє отримали поранення, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Російська армія обстріляла села Торське та Закітне Лиманської територіальної громади. За попередніми даними, окупанти атакували села з артилерії.
Перша атака сталася о 18:50 в селі Торське. Там біля приватного будинку загинули дві жінки та чоловік віком від 63 до 88 років. Ще один місцевий мешканець зазнав множинних травм грудної клітини, плеча й стегна. Йому надано медичну допомогу.
Через пів години російські війська обстріляли село Закітне. Унаслідок обстрілу 26-річний чоловік отримав перелом черепа і забій головного мозку. Його ушпиталили у тяжкому стані.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу вбили у Донецькій області одного жителя.
За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області вбито 1663 осіб, ще 4026 цивільних поранили.