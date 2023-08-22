К вечеру оккупанты обстреляли Донецкую область: убиты трое гражданских и двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские войска вечером обстреляли населенные пункты Лиманской громады из артиллерии. В результате этого три человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Российская армия обстреляла села Торское и Закитное Лиманской территориальной громады. По предварительным данным, оккупанты атаковали села из артиллерии.
Первая атака произошла в 18:50 в селе Торское. Там возле частного дома погибли две женщины и мужчина в возрасте от 63 до 88 лет. Еще один местный житель получил множественные травмы грудной клетки, плеча и бедра. Ему оказана медицинская помощь.
Через полчаса российские войска обстреляли село Закитное. В результате обстрела 26-летний мужчина получил перелом черепа и ушиб головного мозга. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Российские войска за минувшие сутки убили в Донецкой области одного жителя.
По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области убито 1663 человека, еще 4026 гражданских ранены.