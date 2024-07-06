Донецкая область: россияне обстреляли Покровск, ударили "Смерчами" по Украинску, есть погибший и 3 раненых

В Донецкой области российские войска сегодня обстреляли из "Смерчей" Украинск и ударили по Покровску, по меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области", - указал Филашкин в Telegram-канале.

По его словам, Украинск Селидовской громады попал под огонь "Смерчей" - в настоящее время известно об 1 погибшем и 2 раненых. Повреждены 4 двухэтажки и 1 частный дом.

Еще 1 человек, по предварительной информации, ранен в Покровске. В городе повреждено админздание, добавил он.

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