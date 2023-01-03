Как у фронта, так и в относительном тылу: в ОВА показали последствия новых ударов врага по Донецкой области

Детали

По словам главы региона, ситуация в Донецкой области на утро была таковой:



На Донецком направлении поврежден дом в Островском Кураховской громаде, зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов - без жертв.

поврежден дом в Островском Кураховской громаде, зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов - без жертв.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В громаде поврежден дом в Ивановском. В Благодатном Соледарской громады повреждены 2 дома.

1 человек погиб в Бахмуте. В громаде поврежден дом в Ивановском. В Благодатном Соледарской громады повреждены 2 дома.

На Лисичанском направлении многочисленные обстрелы произошли в Северске, также 2 дома повреждены в Торском Лиманской громады - без пострадавших.

многочисленные обстрелы произошли в Северске, также 2 дома повреждены в Торском Лиманской громады - без пострадавших.

Дополнение

Российская армия 3 января обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена.

Краматорск ночью 3 января подвергся обстрелу со стороны российской армии.