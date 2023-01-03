Как у фронта, так и в относительном тылу: в ОВА показали последствия новых ударов врага по Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Донецкой области ночью оккупационные войска нанесли удары как по линии фронта, так и по относительному тылу. По предварительной информации, есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам главы региона, ситуация в Донецкой области на утро была таковой:
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- На Донецком направлении поврежден дом в Островском Кураховской громаде, зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов - без жертв.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В громаде поврежден дом в Ивановском. В Благодатном Соледарской громады повреждены 2 дома.
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- На Лисичанском направлении многочисленные обстрелы произошли в Северске, также 2 дома повреждены в Торском Лиманской громады - без пострадавших.
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Дополнение
Российская армия 3 января обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена.
Краматорск ночью 3 января подвергся обстрелу со стороны российской армии.