Як біля фронту, так і у відносному тилу: в ОВА показали наслідки нових ударів ворога по Донеччині

Деталі

За словами очільника регіону, ситуація на Донеччині на ранок була така:



На Донецькому напрямку пошкоджено будинок в Острівському Курахівської громади, зафіксовано артобстріли Мар'їнки та обстріли Авдіївки з застосуванням касетних снарядів - без жертв.

пошкоджено будинок в Острівському Курахівської громади, зафіксовано артобстріли Мар'їнки та обстріли Авдіївки з застосуванням касетних снарядів - без жертв.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті. У громаді пошкоджено будинок в Іванівському. У Благодатному Соледарської громади пошкоджено 2 будинки.

1 людина загинула у Бахмуті. У громаді пошкоджено будинок в Іванівському. У Благодатному Соледарської громади пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку численні обстріли відбулися у Сіверську, також 2 будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади - без постраждалих.

численні обстріли відбулися у Сіверську, також 2 будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади - без постраждалих.

Доповнення

Російська армія 3 січня обстріляла Дружківку на Донеччині. Там під обстріл потрапила льодова арена.

Краматорськ вночі 3 січня на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії.