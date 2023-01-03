Як біля фронту, так і у відносному тилу: в ОВА показали наслідки нових ударів ворога по Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Донеччині вночі окупаційні війська завдали ударів як по лінії фронту, так і по відносному тилу. За попередньою інформацією, є руйнування житлових будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
Деталі
За словами очільника регіону, ситуація на Донеччині на ранок була така:
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- На Донецькому напрямку пошкоджено будинок в Острівському Курахівської громади, зафіксовано артобстріли Мар'їнки та обстріли Авдіївки з застосуванням касетних снарядів - без жертв.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті. У громаді пошкоджено будинок в Іванівському. У Благодатному Соледарської громади пошкоджено 2 будинки.
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- На Лисичанському напрямку численні обстріли відбулися у Сіверську, також 2 будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади - без постраждалих.
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Доповнення
Російська армія 3 січня обстріляла Дружківку на Донеччині. Там під обстріл потрапила льодова арена.
Краматорськ вночі 3 січня на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії.