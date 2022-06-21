Донецкую область обстреливают по всей линии фронта: еще один гражданский погиб, 10 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские захватчики продолжают бить по Донецкой области. Ночью враг обстрелял населенные пункты региона, 10 человек получили ранения, один человек погиб. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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«Донецкая область: по всей линии фронта – обстрелы; обстреляны Авеевка, Зайцево, Торецк, Зелизное, пгт Нью-Йорк, Бахмут, села Ближняя Дилиевка, Шевченко, Первомайское, Павловка. Поврежден 21 объект, в том числе 6 многоэтажек и 6 частных домов. Один гражданский погиб, 10 человек ранены», – говорится в сообщении.
Детали
По информации ОГА, ночью оккупанты обстреляли Авдеевку мз РСЗО «Град» с магниевым зарядом. Сожгли школу, уже третью в этом городе.
Напомним
За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения. По словам главы ОВА, невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
Российские оккупанты сутками ранее ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300, а также били крылатыми ракетами воздух-земля, "Градами", артиллерией, танками.