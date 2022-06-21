Донеччину обстрілюють по всій лінії фронту: ще один цивільний загинув, 10 поранених

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«Донеччина: по всій лінії фронту - обстріли; обстріляні Авдіїіка, Зайцеве, Торецьк, Залізне, смт Нью-Йорк, Бахмут, села Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка. Пошкоджено 21 об’єкт, у тому числі 6 багатоповерхівок і 6 приватних будинків. Один цивільний загинув, 10 людей поранені», - ідеться в повідомленні.



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За інформацією ОДА, вночі окупанти обстріляли Авдіївку з РСЗВ «Град» з магнієвим зарядом. Спалили школу, вже третю в цьому місті.

Нагадаємо

За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини дістали поранення. За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Російські окупанти добою раніше вдарили по Донецькій області зенітно-ракетними комплексами С-300, а також били крилатими ракетами повітря-земля, "Градами", артилерією, танками.