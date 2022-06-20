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Окупанти вдарили по Донеччині із ЗРК С-300, є загиблі та поранені

Окупанти вдарили по Донеччині із ЗРК С-300, є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 115395 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. За добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Зокрема, вдарили зенітно-ракетними комплексами С-300 – є загиблі та поранені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію Донецької області.

Деталі

Російські окупанти вдарили по Донецькій області зенітно-ракетними комплексами С-300, а також били крилатими ракетами "повітря-земля", "Градами", артилерією, танками. Є вбиті та поранені мирні жителі.

За добу було обстріляно 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, смт Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка.

Цитата 

"Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, шість із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, підприємство зв’язку, виправна колонія, гаражі", - ідеться в повідомленні. 

Додамо

Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів рф. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо

19 червня через ворожі обстріли на Донеччині загинули дві особи, ще 12 людей отримали поранення. Голова ОВА Павло Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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