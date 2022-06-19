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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві особи

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві особи

Київ • УНН

 • 80328 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Через ворожі обстріли на Донеччині загинули дві особи, ще 12 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

“За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення”, — зазначив він.

Деталі

Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині.

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