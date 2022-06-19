На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві особи

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“За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення”, — зазначив він.

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Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині.