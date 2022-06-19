На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві особи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Через ворожі обстріли на Донеччині загинули дві особи, ще 12 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення”, — зазначив він.
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Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині.