На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна особа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Через ворожі обстріли на Донеччині загинула одна особа, ще 11 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині — у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення”, — зазначив Кириленко.
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Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини. Голова Донецької ОВА додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
17 червня через ворожі обстріли на Донеччині загинули 4 мирних жителя.