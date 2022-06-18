На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна особа

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“За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині — у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення”, — зазначив Кириленко.

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Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини. Голова Донецької ОВА додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

17 червня через ворожі обстріли на Донеччині загинули 4 мирних жителя.