В Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 18 июня россияне убили 1 человека на Донецке — в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения”, — отметил Кириленко.
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Также в Бахмуте зарегистрировано 1 раненого и 1 погибшего, раненых на территории Луганской области. Глава Донецкой ОВА добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
17 июня из-за вражеских обстрелов на Донецкой погибли 4 мирных жителя.