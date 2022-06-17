На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули 4 мирних жителя

Цитата

“За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пантелеймонівці, 1 у Бахмуті та 1 у Красногорівці. Ще 6 цивільних отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – написав він у своєму Телеграм.

Доповнення

15 червня, російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини — пошкоджено 43 приватні будинки, є жертви та поранені серед цивільних.