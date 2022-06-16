За добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: пошкоджено 43 будинки

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"Окупанти обстріляли 16 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Тільки за один день росія зруйнувала та пошкодила 43 приватні будинки, а також цивільну інфраструктуру", – ідеться у повідомленні.

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Під ударом ворога опинилися міста Авдіївка, Покровськ, Залізне, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Времівка, Водяне, Гришине, Костянтинівка, Ласточкине, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Піски, Тоненьке, Хрестище.

Російські війська били крилатими ракетами Х-22, реактивними системи "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками.

Зруйновано 56 цивільних об’єктів: 43 житлові будинки, а також електропідстанція, метеорологічна станція, будівельне та сільськогосподарське підприємства, господарчі будівлі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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