За добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: пошкоджено 43 будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Вчора, 15 червня, російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини – пошкоджено 43 приватні будинки, є жертви та поранені серед цивільних. Про це повідомила поліція Донецької області, інформує УНН.
Цитата
"Окупанти обстріляли 16 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Тільки за один день росія зруйнувала та пошкодила 43 приватні будинки, а також цивільну інфраструктуру", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Під ударом ворога опинилися міста Авдіївка, Покровськ, Залізне, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Времівка, Водяне, Гришине, Костянтинівка, Ласточкине, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Піски, Тоненьке, Хрестище.
Російські війська били крилатими ракетами Х-22, реактивними системи "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками.
Зруйновано 56 цивільних об’єктів: 43 житлові будинки, а також електропідстанція, метеорологічна станція, будівельне та сільськогосподарське підприємства, господарчі будівлі.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
На Донеччині ЗСУ знищили диверсійно-розвідувальну групу.