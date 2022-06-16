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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Донеччині ЗСУ знищили ворожу диверсійну групу - Генштаб

На Донеччині ЗСУ знищили ворожу диверсійну групу - Генштаб

Київ • УНН

 • 178686 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Українські Збройні Сили знищили диверсійно-розвідувальну групу у Донецькій області. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника”, – йдеться у зведенні Генштабу.

Деталі

Ворог, як вказано, обстріляв українські підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки (Лиманський напрямок).

На Бахмутському напрямку ворог, як зазначається, проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів, вказали у ГШ ЗСУ.

На Харківському напрямку, як повідомляється, основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

Доповнення

Українські захисники на Луганщині стримують ворога одразу з трьох боків. У регіоні тривають важкі бої, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Українські Національні Новини

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