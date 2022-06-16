На Донеччині ЗСУ знищили ворожу диверсійну групу - Генштаб

Цитата

“На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника”, – йдеться у зведенні Генштабу.

Деталі

Ворог, як вказано, обстріляв українські підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки (Лиманський напрямок).

На Бахмутському напрямку ворог, як зазначається, проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів, вказали у ГШ ЗСУ.

На Харківському напрямку, як повідомляється, основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

Доповнення

Українські захисники на Луганщині стримують ворога одразу з трьох боків. У регіоні тривають важкі бої, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.