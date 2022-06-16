В Донецкой области ВСУ уничтожили вражескую диверсионную группу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинские Вооруженные Силы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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“На направлении Егоровка – Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника”, – говорится в сводке Генштаба.
Детали
Враг, как указано, обстрелял украинские подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки (Лиманское направление).
На Бахмутском направлении враг, как указано, проводит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестово и Волчеяровка.
На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Першотравневое, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.
На Харьковском направлении, как сообщается, основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.
Дополнение
Украинские защитники в Луганской области сдерживают врага сразу с трех сторон. В регионе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.