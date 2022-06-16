За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области: повреждены 43 дома
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Вчера, 15 июня, российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области – повреждено 43 частных дома, есть жертвы и раненые среди гражданских. Об этом сообщила полиция Донецкой области, информирует УНН.
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"Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Только за один день россия разрушила и повредила 43 частных дома, а также гражданскую инфраструктуру", – говорится в сообщении.
Детали
Под ударом врага оказались города Авдеевка, Покровск, Железное, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Времовка, Водяное, Гришино, Константиновка, Ласточкино, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пески, Тоненькое, Крещение.
Российские войска били крылатыми ракетами Х-22, реактивными системами "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерией, танками.
Разрушены 56 гражданских объектов: 43 жилых дома, а также электроподстанция, метеорологическая станция, строительное и сельскохозяйственное предприятия, хозяйственные здания.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
В Донецкой области ВСУ уничтожили диверсионно-разведывательную группу.