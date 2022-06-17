В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 4 мирных жителя

Цитата

“За 17 июня россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Пантелеймоновке, 1 в Бахмуте и 1 в Красногоровке. Еще 6 гражданских получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе”, – написал он в своем Телеграмме.

Дополнение

15 июня, российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса — повреждено 43 частных дома, есть жертвы и ранены среди гражданских.