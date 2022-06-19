В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 19 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Максимильяновке и Зайцеве. Еще 12 человек получили ранения”, — отметил он.
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Глава ОВА также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 18 июня россияне убили 1 человека в Донецкой области.