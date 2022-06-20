Оккупанты ударили по Донецкой области из ЗРК С-300, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. За сутки российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. В частности, ударили зенитно-ракетными комплексами С-300 – есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Донецкой области.
Детали
Российские оккупанты ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300, а также били крылатыми ракетами "воздух-земля", "Градами", артиллерией, танками. Есть убитые и раненые мирные жители.
За сутки были обстреляны 10 населенных пунктов: города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Железное, пгт Нью-Йорк, села Зайцево, Ближняя Дилиевка, Шевченко, Первомайское, Павловка.
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"Разрушений испытал 21 гражданский объект – 12 жилых домов, шесть из них многоквартирные, больница, админздание, предприятие связи, исправительная колония, гаражи", - говорится в сообщении.
Добавим
Полицейские изъяли доказательства военных преступлений рф. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Напомним
19 июня из-за вражеских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще 12 человек получили ранения. Глава ОВА Павел Кириленко также добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.