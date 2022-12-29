Донецкая область: впервые за длительный период ночь прошла без жертв среди гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что этой ночью враг атаковал Донецкую область многочисленными обстрелами, но впервые за длительное время – без жертв среди гражданских, передает УНН.
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"Ночь в Донецкой области прошла с многочисленными обстрелами, но впервые за очень длительное время — без жертв среди гражданских", - указал Кириленко в Телеграм.
Детали
По его данным:
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- На Донецком направлении этой ночью больше всего пострадало Курахово – повреждено 2 дома, 2 хозяйственные постройки и помещения предприятия. Также зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Авдеевки.
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- На Горловском направлении накануне произошел ракетный удар по санаторию в Соледаре. Сегодня утром россияне попали в предприятие в Константиновке и в частный дом в Бахмуте.
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- На Лисичанском направлении в результате обстрелов повреждены дома на двух улицах в Северске, а в Лиманской громаде под огонь снова попали Торское и Заречное – точные последствия устанавливают.
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Дополнение
29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.
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