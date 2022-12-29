Донецкая область: впервые за длительный период ночь прошла без жертв среди гражданских

Цитата

"Ночь в Донецкой области прошла с многочисленными обстрелами, но впервые за очень длительное время — без жертв среди гражданских", - указал Кириленко в Телеграм.

Детали

По его данным:



На Донецком направлении этой ночью больше всего пострадало Курахово – повреждено 2 дома, 2 хозяйственные постройки и помещения предприятия. Также зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Авдеевки.

направлении этой ночью больше всего пострадало Курахово – повреждено 2 дома, 2 хозяйственные постройки и помещения предприятия. Также зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Авдеевки.

На Горловском направлении накануне произошел ракетный удар по санаторию в Соледаре. Сегодня утром россияне попали в предприятие в Константиновке и в частный дом в Бахмуте.

направлении накануне произошел ракетный удар по санаторию в Соледаре. Сегодня утром россияне попали в предприятие в Константиновке и в частный дом в Бахмуте.

На Лисичанском направлении в результате обстрелов повреждены дома на двух улицах в Северске, а в Лиманской громаде под огонь снова попали Торское и Заречное – точные последствия устанавливают.

направлении в результате обстрелов повреждены дома на двух улицах в Северске, а в Лиманской громаде под огонь снова попали Торское и Заречное – точные последствия устанавливают.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.