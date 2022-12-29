Донеччина: вперше за тривалий період ніч минула без жертв серед цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що цієї ночі ворог атакував Донеччину численними обстрілами, але вперше за тривалий час – без жертв серед цивільних, передає УНН.
Цитата
"Ніч на Донеччині минула з численними обстрілами, але вперше за дуже тривалий час — без жертв серед цивільних", - вказав Кириленко у Телеграм.
Деталі
За його даними:
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- На Донецькому напрямку цієї ночі найбільше постраждало Курахове – пошкоджено 2 будинки, 2 господарчі споруди та приміщення підприємства. Також зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнки та Авдіївки.
- На Горлівському напрямку напередодні відбувся ракетний удар по санаторію в Соледарі. Сьогодні зранку росіяни поцілили в підприємство у Костянтинівці та в приватний будинок у Бахмуті.
- На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинки на двох вулицях у Сіверську, а в Лиманській громаді під вогонь знову потрапили Торське і Зарічне – точні наслідки встановлюють.
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Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.