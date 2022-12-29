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Донеччина: вперше за тривалий період ніч минула без жертв серед цивільних

Донеччина: вперше за тривалий період ніч минула без жертв серед цивільних

Київ • УНН

 • 196586 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що цієї ночі ворог атакував Донеччину численними обстрілами, але вперше за тривалий час – без жертв серед цивільних, передає УНН.

Цитата

"Ніч на Донеччині минула з численними обстрілами, але вперше за дуже тривалий час — без жертв серед цивільних", - вказав Кириленко у Телеграм.

Деталі

За його даними:

  • На Донецькому напрямку цієї ночі найбільше постраждало Курахове – пошкоджено 2 будинки, 2 господарчі споруди та приміщення підприємства. Також зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнки та Авдіївки.
  • На Горлівському напрямку напередодні відбувся ракетний удар по санаторію в Соледарі. Сьогодні зранку росіяни поцілили в підприємство у Костянтинівці та в приватний будинок у Бахмуті.
  • На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинки на двох вулицях у Сіверську, а в Лиманській громаді під вогонь знову потрапили Торське і Зарічне – точні наслідки встановлюють.

Доповнення

29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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