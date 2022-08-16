Донецкая область: в ОВА показали пригород Краматорска после ночных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Российская ракета попала в частный сектор под Краматорском Донецкой области, повредив 4 дома. Как выглядит пригород Краматорска после ночных обстрелов, показал на видео глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
По словам Кириленко, наиболее активно этой ночью враг действовал на Донецком направлении:
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- В Авдеевке хаотические обстрелы не прекращались всю ночь.
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- В Курахово россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре электроснабжения и нескольким предприятиям. Ранен один человек.
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- В Очеретинской громаде оккупанты применили Ураганы с кассетными боеприпасами в районе Карловки.
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- Ракетный удар потерпела Максимилиановка — поврежден Дом культуры и 4 магазина. Без пострадавших.
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- В Краматорском районе разрушены 4 дома в поселке Ясногорка и 2 дома - в Славянске.
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- Около трех ночи россияне нанесли ракетный удар по Николаевке – разрушили хозяйственное здание местной школы.
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- Один обстрел произошел в Бахмуте — поврежден частный дом и дача. Еще один обстрел — в Зайцево. Там ранен человек.
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- В окрестностях Соледара и близлежащих сел одиночные обстрелы продолжались всю ночь — повреждены два дома в Федоровке.
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Дополнение
Ночью армия рф ударила по Краматорску.