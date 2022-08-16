Вночі армія рф вдарила по Краматорську: зруйновано будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вночі російські військові обстріляли приватний сектор Краматорська на Донеччині – зруйновано будинки. Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко, передає УНН.
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"Нічний обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, зруйновані домівки. За попередньою інформацією, без жертв. Працюють рятувальники та поліція", – повідомив Гончаренко.
Доповнення
12 серпня російські загарбники вдарили по приватному сектору Краматорська.