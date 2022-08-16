Ночью армия рф ударила по Краматорску: разрушены дома
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Ночью российские военные обстреляли частный сектор Краматорска в Донецкой области – разрушены дома. Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает УНН.
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"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации, без жертв. Работают спасатели и полиция", – сообщил Гончаренко.
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12 августа российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска.