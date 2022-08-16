Донеччина: в ОВА показали передмістя Краматорська після нічних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російська ракета влучила у приватний сектор під Краматорськом на Донеччині, пошкодивши 4 будинки. Як виглядає передмістя Краматорська після нічних обстрілів, показав на відео голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Деталі
Зі слів Кириленка, найактивніше цієї ночі ворог діяв на Донецькому напрямку:
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- В Авдіївці хаотичні обстріли не припинялися протягом всієї ночі.
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- У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину.
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- В Очеретинській громаді окупанти застосували Урагани з касетними боєприпасами в районі Карлівки.
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- Ракетного удару зазнала Максимільянівка — пошкоджено Будинок культури та 4 крамниці. Без постраждалих.
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- У Краматорському районі зруйновано 4 будинки у селищі Ясногірка та 2 будинки - у Слов'янську.
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- Близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці - зруйнували господарчу будівлю місцевої школи.
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- Один обстріл стався у Бахмуті — пошкоджено приватний будинок та дачу. Ще один обстріл — у Зайцевому. Там поранено людину.
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- В околицях Соледара та прилеглих сіл поодинокі обстріли тривали всю ніч — пошкоджено два будинки у Федорівці.
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Доповнення
Вночі армія рф вдарила по Краматорську.